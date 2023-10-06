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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti

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Giriş: 06.10.2023 12:09
Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in istifa ettiği öğrenildi. Güneş'in istifasıyla birlikte Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de olağanüstü kongre kararı aldığı bildirildi.
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