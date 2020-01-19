Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! BJK Sivasspor maçı canlı! | Video

Beşiktaş Sivasspor maçı canlı izle! Süper Lig 18. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile lider Sivasspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. beIN Sports 1 canlı yayınla ekranlara gelecek mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-0 gibi net bir skorla kaznamıştı. Beşiktaş Sivasspor canlı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilir ve maçla ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Süper Lig 18. hafta maçı Beşiktaş Sivasspor canlı izle! Haftanın sonucu merakla beklenen maçı Beşiktaş Sivasspor maçı canlı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak ve hakme Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19:00'de başlayacak. Ligde 30 puanı bulunan Beşiktaş'ta hedef bu maçı kazanarak liderle arasındaki puan farkını azaltmak. Konuk Sivasspor ise 37 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde Sivasspor çok önemli bir galibiyet alacak. İşte, Beşiktaş Sivasspor maçı canlı yayını!

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Roco, Vida, Rebocho, Elneny, Atiba, Caner, Nkoudou, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Mert Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.

Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.