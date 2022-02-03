Beşiktaş Gedson Fernandes'i resmen açıkladı! Transfer KAP'a bildirildi

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Gedson sezon sonuna kadar Rizespor'a kiralanırken yıldız oyuncu Rizespor forması ve atkısıyla poz verdi. İşte açıklamanın detayları...