Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI...

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak derbi beIN SPORTS HD1 kanalından şifresiz naklen yayınlanacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır... A Spor muhabiri Serkan Dikme derbiyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler...

Süper Lig'de 19. hafta muhteşem bir derbiye sahne oluyor. Sergen Yalçın yönetiminde 6 haftadır kaybetmeyen ve 5 maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş derbi maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.