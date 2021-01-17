17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI anlatım izle | BJK GS derbisi beIN SPORTS HD 1 ekranından

Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI anlatım izle | BJK GS derbisi beIN SPORTS HD 1 ekranından

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2021 19:08
Güncelleme:17.01.2021 19:12
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayacak derbi beIN SPORTS HD1 kanalından şifresiz naklen yayınlanacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır... A Spor muhabiri Serkan Dikme derbiyle ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler...

'de 19. hafta muhteşem bir derbiye sahne oluyor. yönetiminde 6 haftadır kaybetmeyen ve 5 maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden yönetimindeki ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.

Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI...
Beşiktaş Galatasaray maçı CANLI...
Mehmet Yılmaz: Yeni Gelen Oyuncularla Trabzonspor Daha İyi Olacaktır / Takım Oyunu / 16.01.2021
Mehmet Yılmaz: "Yeni Gelen Oyuncularla Trabzonspor Daha İyi Olacaktır" / Takım Oyunu / 16.01.2021
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray Derbisine Flaş Tahminler / Takım Oyunu / 16.01.2021
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş-Galatasaray Derbisine Flaş Tahminler / Takım Oyunu / 16.01.2021
Serdar Sarıdağ: Oyun, Afobe'yi Oyuna Al Diyordu / Takım Oyunu / 16.01.2021
Serdar Sarıdağ: "Oyun, Afobe'yi Oyuna Al Diyordu" / Takım Oyunu / 16.01.2021
Erman Toroğlu: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor? / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: "Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor?" / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor? / Takım Oyunu
Erman Toroğlu: "Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Bana 2 - 2 Bitecek Gibi Geliyor?" / Takım Oyunu
Sercan Dikme Ve Emre Kaplan Beşiktaş Ve Galatasaray'daki Son Gelişmeleri Anlattı / Takım Oyunu
Sercan Dikme Ve Emre Kaplan Beşiktaş Ve Galatasaray'daki Son Gelişmeleri Anlattı / Takım Oyunu
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor Ersun Yanal Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Yusuf Sarı'nın Ceza Sahasında Yerde Kaldığı Pozisyon Penaltı Mı? Erman Toroğlu Yorumladı
Reha Kapsal: Trabzonspor'un Saha İçinde Lideri Yok / Takım Oyunu / 16.01.2021
Reha Kapsal: "Trabzonspor'un Saha İçinde Lideri Yok" / Takım Oyunu / 16.01.2021
Daha Fazla Video Göster