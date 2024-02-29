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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Dev derbide düdük Halil Umut Meler'in...

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Giriş: 29.02.2024 12:33
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada haftanın hakemlerini duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
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