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27.10.2019

Beşiktaş Galatasaray CANLI anlatım |Video

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Her iki takımda hafta içerisinde Avrupa'da kupalarında oynadığı mücadelelerden mağlubiyetle ayrılması sonrası 3 puanı almayı hedefliyor. Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı hafta için Braga mağlubiyeti sonrası taraftarların tepkisini dindirmek için tüm hesaplarını mutlak 3 puana göre yapıyor. Sarı kırmızılılarda ise Belhanda krizi aşıldı. Real Madrid maçında taraftarıyla tartışan Faslı yıldız özür dilemesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim tarafından derbinin kadrosuna alındı. Saat 19'da başlayacak olan BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbisinin CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ canlı yayında derbinin muhtemelen kadrolarını yorumladı ve Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e dikkati çekti "Bugün ilk 11'de maça başlamazsa şaşırmamak gerekir" dedi.

Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Her iki takımda hafta içerisinde Avrupa'da kupalarında oynadığı mücadelelerden mağlubiyetle ayrılması sonrası 3 puanı almayı hedefliyor. Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı hafta için Braga mağlubiyeti sonrası taraftarların tepkisini dindirmek için tüm hesaplarını mutlak 3 puana göre yapıyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY CANLI ANLATIM VİDEO

Sarı kırmızılılarda ise Belhanda krizi aşıldı. Real Madrid maçında taraftarıyla tartışan Faslı yıldız özür dilemesinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim tarafından derbinin kadrosuna alındı. Saat 19'da başlayacak olan BEŞİKTAŞ GALATASARAY derbisinin CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ canlı yayında derbinin muhtemelen kadrolarını yorumladı ve Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e dikkati çekti "Bugün ilk 11'de maça başlamazsa şaşırmamak gerekir" dedi.

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