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Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!

Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 02.08.2024 22:46
Beşiktaş'ta 2024-25 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini duyurdu.
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Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!
Beşiktaş, Emirhan Topçu transferini açıkladı!
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