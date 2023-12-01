Beşiktaş-Club Brugge maç sonucu 0-5 | Kartal sahada tel tel döküldü

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, D Grubu 5. maçında evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 5. maçında 4. mağlubiyetini elde etti.