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Cevdet Yılmaz'dan COP31'de çok kritik mesajlar: "Ekonomi ile ekoloji örtüşüyor, başarı için 4 doğru şart"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz'dan COP31'de çok kritik mesajlar: "Ekonomi ile ekoloji örtüşüyor, başarı için 4 doğru şart"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ekolojik politikaların ekonomik politikalarla bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, çevre politikalarının güçlü bir kalkınma ve makroekonomik istikrar unsuruna dönüştüğünü belirterek, iklim finansmanındaki küresel adaletsizliğe dikkat çekti ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonunu detaylandırdı.

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