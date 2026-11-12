Enflasyon tahminleri yükseltildi! 2026 yıl sonu beklentisi yüzde 29,5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltti. Yeni tahminlere göre enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21'e, 2028 sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 sonunda yüzde 9'a gerilemesi, orta vadede ise yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörülüyor. Tahminlerdeki yukarı yönlü güncellemede savaş kaynaklı gelişmeler, enerji fiyatlarının beklenenden uzun süre yüksek kalması ve gıda enflasyonu varsayımlarındaki değişiklikler etkili oldu. Jeopolitik riskler ve maliyet artışlarının dezenflasyon sürecini yavaşlatabileceği belirtilirken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.