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20.10.2019

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı |Video

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Çebi, genel kurula katılım oranı hakkında ise, “İstediğim kadar değil. Daha da artmasını bekliyorum” dedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemini tamamladı.

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından oyunu kullanan Çebi, "Teveccüh ediyorum. Camiama hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Diğer iki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ben vazifemi yaptım. Camiam için en hayırlısı olsun" diye konuştu.

Çebi, genel kurula katılım oranı hakkında da, "Daha da artmasını bekliyorum. İstediğim kadar değil ama artacaktır, umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan saat 15.30 itibariyle genel kurula oy vermek için gelen üye sayısının 7 bin 549 olduğu açıklandı.

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