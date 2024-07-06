Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Alemin kralı geliyor! Türk taraftarlar meydanları bu sloganla inletiyor

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı. Türk taraftarla ise maçı beklerken sokakları 'Alemin kralı geliyor!' sloganıyla inletti. İşte o muhteşem görüntü...

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