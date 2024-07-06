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Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Alemin kralı geliyor! Türk taraftarlar meydanları bu sloganla inletiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 18:16
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında turnuvanın güçlü ekibi Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Hollanda'yı yenerek adını yarı final turuna yazdırmak isterken, Berlin'de toplanan Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı 'Bozkurt' selamıyla karşıladı. Türk taraftarla ise maçı beklerken sokakları 'Alemin kralı geliyor!' sloganıyla inletti. İşte o muhteşem görüntü...
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