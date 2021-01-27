Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçında ortalık karıştı! İşte mücadeleyi 13 dakika uzatan o görüntüler

TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir ve Trabzonspor yedek kulübesi arasında gergin anlar yaşandı. Olaylar sonrası Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz direkt kırmızı kart gördü. Mİşte A Spor ekranından canlı yayınlanan mücadelenin 13 dakika uzamasına neden olan o kavga anları...