12 Aralık 2021, Pazar
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Bakırköy’de 67 yıllık semt takımı: Yücespor
Bizim Semtin Takımı'nda bu hafta Bakırköy Yücespor Kulübü var. 67 yıldır türk futbolunda mücadele eden Yücespor, büyük takımlara birçok futbolcu yetiştirdi. Yıllarca Beşiktaş forması giyen Ali Gültiken, Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gökmen ve Yasin Özdenak kardeşler bir çırpıda sayabileceğimiz oyuncular... Kulübün öyküsünü A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci hazırladı.