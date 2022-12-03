Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü’nde para masa tenisçilere sürpriz! Milli sporcu ile masa tenisi maçı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü’nde bakanlık merkez binanın hemen yanında bulunan ve Para Masa Tenisçilerin antrenmanlarını yaptığı spor salonunu sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Milli sporcu Abdullah Öztürk ile masa tenisi maçı yapan Bakan Kasapoğlu, sporcular ile birlikte milli Para Masa Tenisçi Nesim Turan’a ait N&T Kum Kafe’ye geçerek, sohbeti orada sürdürdü.