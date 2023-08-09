Babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay artık Real Madrid’de

Türkiye en son Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le gururlanmıştı. Dünya devine bir transfer daha gerçekleşti ülkemizden. Hem de çok tanıdık bir isim. "12 Dev Adam"ın yıldızı İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay İspanya yolcusu. Ömer ilk kez mikrofonlarımıza konuştu.

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