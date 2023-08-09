09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay artık Real Madrid’de

Babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay artık Real Madrid’de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2023 10:28
Türkiye en son Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le gururlanmıştı. Dünya devine bir transfer daha gerçekleşti ülkemizden. Hem de çok tanıdık bir isim. "12 Dev Adam"ın yıldızı İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay İspanya yolcusu. Ömer ilk kez mikrofonlarımıza konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Babasının izinden gidiyor! Artık Real Madrid’de
Babasının izinden gidiyor! Artık Real Madrid’de
Galatasaray deplasmanda çok rahat
Galatasaray deplasmanda çok rahat
Chamberlain, İstanbul’a geldi
Chamberlain, İstanbul’a geldi
Trabzonspor’dan dev sponsorluk anlaşması!
Trabzonspor'dan dev sponsorluk anlaşması!
Tete Galatasaray’da!
Tete Galatasaray'da!
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok kavga!
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok kavga!
İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu
Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu
G.Saray’ın maçı öncesi şok gelişme!
G.Saray'ın maçı öncesi şok gelişme!
Erling Haaland’ın lüks otomobili olay oldu
Erling Haaland'ın lüks otomobili olay oldu
Hatayspor için antrenman sahası yapılıyor
Hatayspor için antrenman sahası yapılıyor
Daha Fazla Video Göster