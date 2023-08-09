09 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay artık Real Madrid’de
Türkiye en son Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le gururlanmıştı. Dünya devine bir transfer daha gerçekleşti ülkemizden. Hem de çok tanıdık bir isim. "12 Dev Adam"ın yıldızı İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay İspanya yolcusu. Ömer ilk kez mikrofonlarımıza konuştu.