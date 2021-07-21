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Atletico Mineiro Boca Juniors maçında şoke eden görüntüler!

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Giriş: 21.07.2021 17:10
Dünya futbolu Libertadores Kupası'nda Atletico Mineiro-Boca Juniors maçı sonrasında yaşanan olaylarla şoke oldu. Rövanş karşılaşmasında eşitlikle sonuçlanan maçta turu geçen takımı penaltı atışları belirledi. Brezilya ekibi turu geçen taraf oldu. Maçta Boca Juniors'ın verilmeyen golü büyük tartışma yaratırken, maç sonunda Arjantin ekibinin futbolcuları hakem odasını basmaya çalıştı. Bunun üzerine olayı engelleyen Brezilya polisiyle de itişme yaşandı. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Boca'lı futbolcular sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Atletico Mineiro Boca Juniors maçında şoke eden görüntüler!
Atletico Mineiro Boca Juniors maçında şoke eden görüntüler!
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