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Arsenal ve Mesut Özil ile anlaşma tamam! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de... | Peki kaç numaralı formayı giyecek

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Giriş: 07.01.2021 22:02
Güncelleme:07.01.2021 22:11
Almanya Milli Takımının yıldız futbolcu Mesut Özil ile Fenerbahçe her konuda anlaşma sağlamıştı. Sarı lacivertli ekip Özil'in takımı Arsenal ile her konuda anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul yaşanan son dakika transfer gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı. Peki Mesut Özil Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek işte yanıtı...

A Spor muhabiri Mesut Özil transferinde Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaştığını canlı yayında duyurdu.

Alman Milli Takımının yıldızı Mesut Özil sezonun ikinci yarısından itibaren Süper Lig'de sarı lacivertli ekibin formasını terletecek. Yıldız futbolcuyla anlaşmanın 3,5 yıl yapılacağını belirtildi.

MESUT ÖZİL 67 NUMARALI FORMAYI MI GİYECEK?

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç'in 32 yaşındaki oyuncunun hangi formayı giyeceği sorusuna ise muhabir Ahmet Selim Kul'dan sürpriz bir açıklama geldi. Kul, Özil'in daha önce giydiği forma numarasını giyeceğini, o numarayı ise başka bir futbolcunun giydiğini ve devre arasında o ismin takımnda ayrılacağını söyledi. Ender Bilgin ise Özil'in Zonguldaklı olması nedeniyle 67 numaralı formayı giymek istediği iddialarına ise Ahmet Selim Kul, 'böyle bir duyum almadım' diyerek yanıt verdi.

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