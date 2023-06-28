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Arda Güler’in yeni takımını açıkladılar! Yılın transferi gerçekleşti

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Giriş: 28.06.2023 12:29
Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde ana gündem maddesi Arda Güler'in geleceği. Genç yıldızın takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yeni takımı böyle duyuruldu.
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