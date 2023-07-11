Arda Güler'in Real Madrid antrenmanından ilk kareleri...

Fenerbahçe'den ayrılarak dünya devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız Arda Güler ilk idmanına çıktı. Tesislere ilk gelen futbolculardan olan Arda, hazırlık kampının ilk gününde Toni Kroos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Andry Lunin, Federcio Valverde gibi yeni takım arkadaşlarıyla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi.