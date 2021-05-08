Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'de kritik randevu... Ankara'da şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe, kümede kalma hattında olan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'ndaki oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler. Öte yandan Fenerbahçe'deki son durumu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, sarı lacivertlilerin bir kulağının Galatasaray - Beşiktaş maçında olacağını ifade etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Konuk ekip, şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımak, ev sahibi ekip ise küme düşme hattından çıkmak için sahaya çıkacak.

Eryaman Stadı'ndaki oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasic, Çekici, Alper Lobhanidze, Tiago Pinto, Paintsil

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan, Tisseand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can (Mesut Özil), Pelkas, Valencia

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe, kazanarak lider Beşiktaş'ı takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, 76 puanla haftaya 2. sırada girdi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam Altay, Perotti, Sadık, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Samatta bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezası biten Gökhan Gönül ise takıma döndü.

DEPLASMANDA FENERBAHÇE'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik çizdi. 18 dış saha maçında 41 puan toplayan sarı lacivertliler, bu alanda ilk sırada. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmedi.

ANKARAGÜCÜ KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEMEK İSTİYOR

Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, son 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve küme düşme hattına geriledi. 38 puanı bulunan başkent ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde kalma umudunu artırmak istiyor. MKE Ankaragücü'nde sakatlığı devam eden Börven dışında eksik yok.

Fenerbahçe ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı.