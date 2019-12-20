Anadolu Efes CSKA Moskova maçı CANLI anlatım İZLE

THY Euroleague 15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Ortaya koyduğu performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve Avrupa Ligi'nde 1. sırada olan Efes, CSKA karşısında da yakaladığı havayı sürdürmek istiyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen basketbolseverler de, Anadolu Efes CSKA Moskova maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Anadolu Efes CSKA Moskova basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bazı bilgiler...

THY Euroleague 15. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Ortaya koyduğu performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan ve Avrupa Ligi'nde 1. sırada olan Efes, CSKA karşısında da yakaladığı havayı sürdürmek istiyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen basketbolseverler de, Anadolu Efes CSKA Moskova maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Anadolu Efes CSKA Moskova basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bazı bilgiler...

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI CANLI ANLATIM İZLE