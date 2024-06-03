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Ampute Milli Futbol Takımı A Haber'de: İsrail galibiyeti Gazze'ye armağan olsun

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 17:13
Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki iki maçından da zaferle ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Temiz, Antrenör Erhan Kuşkapan ve Takım Kaptanı Rahmi Özcan, A Haber canlı yayınına konuk oldu.
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Ampute Milli Futbol Takımı A Haber’de
Ampute Milli Futbol Takımı A Haber'de
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