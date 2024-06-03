Ampute Milli Futbol Takımı A Haber'de: İsrail galibiyeti Gazze'ye armağan olsun

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki iki maçından da zaferle ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Temiz, Antrenör Erhan Kuşkapan ve Takım Kaptanı Rahmi Özcan, A Haber canlı yayınına konuk oldu.

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