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Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın'dan açıklama: Bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum

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Giriş: 20.11.2021 22:12
Güncelleme:20.11.2021 22:12
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum." fadelerini kullandı.
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