Akhisarspor Kulüp Başkanı canlı yayında Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması |Video

Son dakika haberi; TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'a yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi sonuçlandı. Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı. A Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut, bugünkü antikor test sonuçlarını ve Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih Karabulut A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YILMAZ VURAL'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Karabulut yaptığı açıklamada; "2 teknik heyet, 3 futbolcu ve 7 personel olmak üzere toplam 12 corona virüsü vakamız var. Futbolcularımızdan Ergin, Burhan ve Vrsajevic'in testi pozitif. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'ın durumu gayet iyi. Hepsi karantina altında" dedi.

Öte yandan Karabulut yarın (21 Haziran Pazar) maç için "Altay maçı için büyük ihtimalle oynanacak" ifadelerini kullandı.