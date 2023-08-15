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Videolar Spor Videoları Ahmet Nur Çebi'ye büyük şok! 50 milyon dolarlık dolandırıcılık davasınde yeni gelişme

Ahmet Nur Çebi'ye büyük şok! 50 milyon dolarlık dolandırıcılık davasınde yeni gelişme

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Giriş: 15.08.2023 14:04
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortakları arasında bulunduğu demir çelik firmasını 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 çalışandan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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