16 Ocak 2024, Salı
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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Hakem isyanı: İptal edilen gol...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenerek, sahasındaki başarılı performansını sürdürdü. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in hakemle ilgili sorusuna Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir yanıt geldi. Buruk'tan faul nedeniyle iptal edilen gol ve Galatasaray'ın son haftalardaki düşük performansına yönelik flaş açıklamalar...