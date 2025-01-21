Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Flaş transfer açıklaması: Hem savunmaya hem de hücuma...

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında ahaber.com.tr editörü Okan Beltek'in sorusunu yanıtladı. "Galatasaray'ın asıl sıkıntısı hücum bölgesindeki alternatifsizlik mi yoksa savunmadaki eksikler mi?" sorusuna Buruk'tan flaş bir açıklama geldi.

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