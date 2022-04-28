28 Nisan 2022, Perşembe
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Abdullah Avcı bordo mavili taraftarları idmana çağırdı
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğun 1 puan gerisindeki Trabzonspor, şampiyonluk heyecanının da yaşanacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi son idmanı taraftara açtı.