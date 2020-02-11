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11.02.2020

A Spor canlı izle: Fenerbahçe Kırklarelispor maçı canlı izle! ZTK çeyrek final FB Kırkarelispor CANLI!

Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'ta başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. A Spor canlı izleme ekranı futbol severler tarafından sorgulanıyor. Kupadaki ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Fenerbahçe, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek. İşte, Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izleme sayfası...

A Spor canlı yayınla Fenerbahçe Kırklarelispor canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş heyecanı başlıyor. Saat 20:30'da oynanacak ve hakem Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı mücadele A Spor'dan canlı izlenebilecek. FB Kırklarelispor maçı canlı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maçta genç isimlere şans vermesi bekleniyor. İşte maçı canlı izleme ekranı!

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe: Harun, Felatte, Murat, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Tolga,Ferdi, Zajc, Mevlüt

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Kupada yoluna dolu dizgin devam Fenerbahçe ligde ise son haftalarda kötü sonuçlar alıyor. Son iki maçta yalnızca 1 puan kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Sarı lacivertli ekip ligde oynadığı son maçta evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

KIRKLARELİSPOR MUCİZE PEŞİNDE

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ise kupada bir önceki turda Medipol Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürpriz yapmıştı. Teknik direktörlüğünü Bilgin Erdem'in yaptığı ekip daha önce Gaziantep FK, Ankaragücü ve Kelkit Belediye Spor'u mağlup etmeyi başarmıştı.

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