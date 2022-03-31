9. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül yeni hedefini açıkladı

9. kez Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan olimpiyat madalyalı milli güreşçi Taha Akgül, 9’da 9 yaparak kendi rekorunu kırdığını ifade ederek hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonluk olduğunu söyledi.

Macaristan'da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Akgül müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın zor geçtiğini söyleyen Akgül, "Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım. Finale kaldım ve Gürcü rakibimle maçın zor geçeceği belliydi ve kafa kafaya geçti. 5-2 üstünlükle 9. kez altın madalya aldım, 9'da 9 yaptım Avrupa'da. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum ve maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1.5 yıl var ve çok kısa bir süre. 1.5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada altın madalyaya ulaşabilmek" dedi.