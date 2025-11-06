06 Kasım 2025, Perşembe
152 hakem ortak açıklama yayımladı: Yönettiğimiz müsabakalara bahis oynamadık
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakem, ortak açıklama yayımladı. Hakemler "aktif" olarak bahis oynamadıklarını savundu. Hakemlerin açıklamasında, "iddialarda yer aldığı şekilde 'aktif' olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadeleri yer aldı.