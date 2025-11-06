152 hakem ortak açıklama yayımladı: Yönettiğimiz müsabakalara bahis oynamadık

06 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 06.11.2025 10:14
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakem, ortak açıklama yayımladı. Hakemler "aktif" olarak bahis oynamadıklarını savundu. Hakemlerin açıklamasında, "iddialarda yer aldığı şekilde 'aktif' olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadeleri yer aldı.
