13 Eylül 2025, Cumartesi
12 Dev Adam Riga'da tarih yazıyor! A Milliler'in finaldeki rakibi Almanya
A Milli erkek basketbol takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Madalyayı garantileyen Milliler yarın akşam saat 21'de şampiyonluk için Almanya ile karşılaşacak. A Spor muhabiri Engin Can Çelik Riga'da detayları aktardı.