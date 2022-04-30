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Toplumsal Hafıza | Gezi olayları ve Osman Kavala - Soros bağlantısı
A Haber’de Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara gelen Toplumsal Hafıza programında bu hafta; "Gezi olayları ve Osman Kavala - Soros bağlantısı, 1 Mayıs olayları, Amerika'nın en büyük hezimeti: Vietnam Savaşı, 1990'dan hafızada kalanlar, '27 Nisan'a doğru döşenen taşlar, 2011 belleğinden akılda kalanlar" başlıkları ele alındı. 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.