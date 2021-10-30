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Toplumsal Hafıza - Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.10.2021 02:16
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta "Cumhuriyet'e giden yolda neler yaşandı? 1923 yılında dünyaya damga vuran olaylar neler? Taksim'de bulunan ve bugün yeni binasının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin hikayesi ne? 2007 yılında Türkiye'nin gündemine damga vuran olaylar? 367 krizi ve e-muhtıra krizini perde arkasında ne var? 1929 ekonomi buhranında neler yaşandı?" soruları yanıt buldu. 29 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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