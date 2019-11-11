Türk sinemasının gülen yüzü

Türk sinemasının efsane sanatçısı Kemal Sunal'ın bugün doğum günü. 1944 yılının 10 Kasım'ında doğan Kemal Sunal, "Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde doğum günü kutlayamam" diyerek doğum gününü 11 Kasım olarak kabul ediyordu. Kemal Sunal’ı daha 56 yaşındayken 3 Temmuz 2000 yılında kaybettik. Kemal Sunal’ın anısına hazırladığımız portre…

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan İlkokulunu bitirdikten sonra Vefa Lisesinde öğrenimine devam etti. Ancak liseyi 11 yılda bitirdi.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümüne başladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle Sunal'ın eğitimi yarıda kaldı. Tiyatro ve sinema dünyasına girmeden önce fabrikada çalıştı, elektrikçi çıraklığı yaptı.

İLK ÖDÜLÜNÜ LİSEDE ALDI

Çocukluğundan beri tiyatro aşkı ile büyüyen Sunal, ilk olarak okulda düzenlenen müsamerelerde yer aldı. Daha sonra liseler arası bir tiyatro yarışmasında "En İyi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldı.

Lise döneminde felsefe öğretmeni Belkıs Balkır sayesinde tiyatrocu Müşfik Kenter ile tanıştı. Böylece profesyonel oyunculuk hayatı Kenter Tiyatrosunda başlamış oldu.

Sunal, ilerleyen yıllarda Pendik, Ulvi Uraz, Ayfer Feray ve son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosunda sahneye çıktı. Kabare Tiyatrosu'nda oynadığı "Dün Bugün" adlı oyunuyla yönetmen Ertem Eğilmez'in dikkatini çekti ve böylece beyaz perdeyle tanıştı.

İNEK ŞABAN İLE EN SEVİLEN OYUNCULARDAN BİRİ OLDU

Sunal, 1973'te "Tatlı Dillim" adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna alındı. Bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın ile birlikte rol aldı.

1974 yılında Gül Sunal ile evlendi. Çiftin Ali ve Ezo adını verdikleri bir erkek ve bir kız çocukları oldu. Ünlü oyuncu Sunal, 1981'de vatani görevini yerine getirdi.

Kendine özgü tavırları ve güler yüzlü karakteriyle bilinen Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında "İnek Şaban" tiplemesini canlandırdı. Birçok filmde hayat verdiği tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

BİR ÖMRE 82 FİLM SIĞDIRDI

Sanatçı, "İnek Şaban" karakterinin yoğun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, 'iyi, saf adam' tiplemesi çizdiği "Şaban" karakterini canlandırdı.

1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı "Süt Kardeşler", "Sakar Şakir", "Tosun Paşa", "Salako", "Köyden İndim Şehre", "Çöpçüler Kralı" gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

Bugüne kadar birçok ödüle değer görülen ve ayrıca peş peşe çevirdiği filmlerle ticari açıdan da büyük başarı kazanan Kemal Sunal, 1976 yapımı ''Kapıcılar Kralı'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolü Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü getirdi, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

3 TEMMUZ 2000'DE 56 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Darbe yıllarında yarım bıraktığı eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında tamamladı. Daha sonra yüksek lisans yapmaya başladı.

Yüksek Lisans tezinde komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelemesini yapan ünlü sanatçının bu çalışması, 2005 yılında ailesi tarafından kitap haline getirildi, "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" adıyla yayınladı.

Hayatı boyunca 82 filmde rol alan ünlü sanatçı, 83'üncü filmi "Balalayka"nın çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

3 Temmuz 2000'de 56 yaşında vefat eden Sunal, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü oyuncunun rol aldığı filmlerin bazıları şöyle:

"Canım Kardeşim", "Oh Olsun", "Mavi Boncuk", "Salak Milyoner", "Hanzo", "Hababam Sınıfı Serisi", "Şaban Serisi", "Meraklı Köfteci", "İbo ile Güllüşah", "Sakar Şakir", "Yüz Numaralı Adam", "Bekçiler Kralı", "Zübük", "Sahte Kabadayı", "Avanak Abdi", "Korkusuz Korkak", "Şark Bülbülü", "Devlet Kuşu", "Gol Kralı", "Üç Kağıtçı", "Doktor Civanım", "Yedi Bela Hüsnü", "Postacı", "Varyemez", "Propaganda".