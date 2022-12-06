Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen anısına | Ailesi A Haber’e anlattı | İşte isminin veriliş hikayesi

Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olmuştu. Baba mesleği olan askerliği çok seven Öztürkmen, ailesinin ve tüm Türkiye’nin gururu oldu. Ailesi, kahraman şehidi A Haber'e anlattı ve çok önemli mesajlar verdi. Ayrıca isminin çok anlamlı hikayesini ilk kez annesi açıkladı. Gençlere de bir mesaj veren Anne Gülcan Öztürkmen, “Allah'ı sevmekten vazgeçmeyin. Bayrak kutsaldır. Ezan kutsaldır. Vatan aşkından vazgeçmeyin” dedi.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, 24 yaşındaydı.

Onur Öztürkmen, vatan müdafaası için Irak'ın kuzeyine gitmiş, terör örgütlerine yönelik operasyonlara katılmıştı.

Babası Derde Öztürkmen gibi üniforma için, üniformasını şerefle taşımak için asker olmuştu.

Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in kahraman asker, şehadet şerbetini içti, tüm Türkiye'nin gururu oldu.

ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ

Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti, "Ben erken ölürsem canımdan çok sevdiğim 2-3 arkadaşlarım var, beni bu gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım bir kişi hariç herkese helaldir. Bütün eşyalarımı yoksullara verin. Anneme sonradan söyleyin bu haberi kaldıramaz" şeklindeydi.

"ALLAH BANA ONUR VE HUZUR VERDİ"

Duabey ismi gibi onurlu bir evlattı. A Haber'e konuşan ve Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i ablatan annesi Gülcan Öztürkmen, "Rabbimize çok şükür, trilyonlarım olsa yaşayamayacağım onur ve huzur verdi. Bütün akrabalarına bütün Nizip, Gaziantep, Öztürkmen ailesine ve Müslüman bizi birleştirdiği için de ona çok teşekkür ediyorum. O rabbine gitmek için bu kadar acele ediyormuş." dedi.

"RÜYAMDA EVLİYA GÖRDÜM VE BANA OĞLUNA DUABEY İSMİNİ VER DEDİ"

Anne Gülcan Öztürkmen, "Ben eşimle evlenmeden önce, onu tanımadan önce rüyamda evliya gördüm. Dedi ki; 'Senin 3 tane evladın olacak. İlk oğluna Duabey ismini vereceksin. O senin için çok özel olacak.' dedi. Ve yıllar sonra biz eşimle tanıştık. Karar verdik evlenmeye, Ben de eşime dedim ki, evleneceğiz ama sana bunu söylemem şart. Böyle bir durum söz konusu… Eşim de 'tamam' dedi. Benim Duabeyim idi. Herkesin Duabey'i oldu." açıklamasını yaptı.

ŞEHİDİMİZDEN YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER

Öte yandan şehidimiz Duabey'in bir görüntüsünde "Bu belki kardeşlerimle son tatilimiz" ifadeleri de yürek dağlamıştı

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehit Duabey Öztürkmen'in babası Derde Öztürkmen ise; "Vatan sağ olsun, Evladımız kaybettik. Bir tana evladımızı kaybettik. Ben inanıyorum ki 82 milyon insanın, Türk'ün kendini Türk olarak hisseden insanların tamamını kazandık." İfadelerine yer verdi.

"DUA ALLAH'A YAKARIŞTIR! İSMİ DUA OLSUN."

Baba Derde Öztürkmen, "Duabey asker olarak doğdu, askeri hastanede doğdu. Komutanın kucağında doğdu. Benim evladım 1 yıllık asker değildi. Benim evladım 24 yıllık askerdi. Dua Allah'a yakarıştır, istektir. Dedik ki, ismi DUA olsun. İnançsız insanlar belki yaklaşırlar, inanca dua adı altında. Bey ekleyelim dedik Bey olsun lider olsun, ender olsun, şef olsun. Onur'u ekledik. Onurlu gururlu olsun ve bizi onurlandırsın, şereflendirsin dedik." şeklinde konuştu.

"1 ÖLÜR 1000 DİRİLİRİZ" SÖZLERİ

Gülcan Öztürkmen, "Akrabalarımız, Onurumun devre arkadaşları ve aileleri hepsi ayrıca aradılar. Oğlumuz olacak ismini Duabey Onur koymak istiyoruz" dediler. Ben de onlara "Şeref duyarım. Rabbimin katında da onur duyarım dedim" cümlelerine yer verdi.

Şehit asker izne gelecek, ailesine sürpriz yapacaktı.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen ise, "Kuzey Irak'ta olduğunu annem ve babam bilmiyordu." dedi.

Baba Derde Öztürkmen, "Şehadet haberini duyunca üzüldük, ağladık, ben de asker emeklisiyim. Sonuçlarını kabul ettik, vatan sağ olsun." açıklamasını yaptı.

"ALLAH'I, VATANI, BAYRAĞI, EZANI SEVİN"

Gençlere de bir mesaj veren Anne Gülcan Öztürkmen, "Allah'ı sevmekten vazgeçmeyin. Bayrak kutsaldır. Ezan kutsaldır. Vatan aşkından vazgeçmeyin" dedi.