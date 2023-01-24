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Şehit Korucu Tim Komutanı Nimet Encu anısına

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Giriş: 24.01.2023 01:06
Güncelleme:24.01.2023 01:20
Korucu Tim Komutanı Nimet Encu; Kato, Gabar, Bestler Dereler’de PKK'lı teröristlerin korkulu rüyasıydı. Ancak çıktığı son operasyonda PKK’lı teröristlerin pususunda şehit oldu. Ondan geriye ise hiç unutulmayacak kahramanlıklar kaldı.
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