Şehit Korucu Tim Komutanı Nimet Encu anısına

Korucu Tim Komutanı Nimet Encu; Kato, Gabar, Bestler Dereler’de PKK'lı teröristlerin korkulu rüyasıydı. Ancak çıktığı son operasyonda PKK’lı teröristlerin pususunda şehit oldu. Ondan geriye ise hiç unutulmayacak kahramanlıklar kaldı.