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Portre Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 37. yıl dönümü anısına... |Video - 25.05.2020

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Giriş: 25.05.2020 18:49
Güncelleme:25.05.2020 18:49
Yaşamı boyunca fikirleri yüzünden sık sık zindana atıldı. Kalemi sert ve keskindi. 1946'da dönemin CHP'li Başbakan'ından "Yazma! Ne kadar para istersen verelim" teklifi aldı. Ancak üstad cevap dahi vermedi. Bugün vefatının 37. yıl dönümü olan üstad Necip Fazıl Kısakürek'in anısına hazırladığımız özel portre haberimiz...
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