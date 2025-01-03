PORTRE | Arabeskin efsanesi "Ferdi Tayfur"! Zorluklardan zirveye uzanan bir yaşam

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden, arabeskin dört yapraklı yoncasından biri olarak anılan Ferdi Tayfur, hayata veda etti. Sesiyle milyonların kalbinde taht kuran, şarkılarıyla acıları paylaşan ve oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan usta sanatçı, uzun ve mücadele dolu bir hayatın ardından aramızdan ayrıldı. Zorluklarla başlayan yaşamını büyük başarılara dönüştüren Tayfur, ardında unutulmaz eserler ve halkın gönlünde silinmeyecek bir iz bıraktı. Efsane sanatçının zorluklardan zirveye uzanan yaşam hikayesi ve Türk müziğine kattıkları A Haber ekranlarında...

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