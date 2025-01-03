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PORTRE | Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur! Zorluklardan zirveye uzanan bir yaşam

PORTRE | Arabeskin efsanesi "Ferdi Tayfur"! Zorluklardan zirveye uzanan bir yaşam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 00:53
Güncelleme:03.01.2025 01:04
Türk müziğinin en sevilen isimlerinden, arabeskin dört yapraklı yoncasından biri olarak anılan Ferdi Tayfur, hayata veda etti. Sesiyle milyonların kalbinde taht kuran, şarkılarıyla acıları paylaşan ve oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan usta sanatçı, uzun ve mücadele dolu bir hayatın ardından aramızdan ayrıldı. Zorluklarla başlayan yaşamını büyük başarılara dönüştüren Tayfur, ardında unutulmaz eserler ve halkın gönlünde silinmeyecek bir iz bıraktı. Efsane sanatçının zorluklardan zirveye uzanan yaşam hikayesi ve Türk müziğine kattıkları A Haber ekranlarında...
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PORTRE | Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur! Zorluklardan zirveye uzanan bir yaşam
PORTRE | Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur!
PORTRE | Arabeskin efsanesi "Ferdi Tayfur"!
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