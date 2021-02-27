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Osmaniyeli kahraman... İdlib şehidi Batuhan Tank'ın hikayesi - 27.02.2021
Şehadete yürürken bile şendiler...
Şehit torunuydu Batuhan... 43 yıl sonra, dedesi Yaşar Tank ile aynı kaderi paylaştı...
Osmaniyeli uzman çavuş Batuhan Tank 25 yaşındaydı.
Nişan yapmıştı yaza düğünü vardı, hayalleri yarım kaldı.
Zafer için gittiler İdlib'e.
Yoktur onların şüphesi zaferden.
Sırt sırta verdikleri silah arkadaşlarıyla şendi.
Selam gönderdiler, sevenlerine...
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "ilerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
33 silah arkadaşıyla bölücü
Eller vatanına uzanmasın diye şehit oldu.
Baba Ahmet Turhan Tank
43 yıl sonra yine kapısında buldu askeri...
Babası Yaşar Tank'ın gururyla sarıldığı askere şimdi oğlu için sarıldı...
Osmaniye şehidi için doldurdu sokaklara...
Çektikler o son videodaki gibi hatırlanacak uzman onbaşı Batuhan Tank