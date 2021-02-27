Tam bir yıl önceydi.. İdlib'de Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank, 43 yıl sonra dedesi gibi şehit oldu. Şehitten geriye zafer için gittikleri cephe hattında silah arkadaşlarıyla çektikleri görüntüler kaldı. Aziz şehidimizin anısına özel olarak hazırladığımız portre haberimiz. Ruhun şad olsun.

Şehadete yürürken bile şendiler...

Şehit torunuydu Batuhan... 43 yıl sonra, dedesi Yaşar Tank ile aynı kaderi paylaştı...

Osmaniyeli uzman çavuş Batuhan Tank 25 yaşındaydı.

Nişan yapmıştı yaza düğünü vardı, hayalleri yarım kaldı.

Zafer için gittiler İdlib'e.

Yoktur onların şüphesi zaferden.

Sırt sırta verdikleri silah arkadaşlarıyla şendi.

Selam gönderdiler, sevenlerine...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik



Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "ilerle!"

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle



Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan



Bir gün yine doludizgin atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla



Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de

Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde



Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

33 silah arkadaşıyla bölücü

Eller vatanına uzanmasın diye şehit oldu.

Baba Ahmet Turhan Tank

43 yıl sonra yine kapısında buldu askeri...

Babası Yaşar Tank'ın gururyla sarıldığı askere şimdi oğlu için sarıldı...

Osmaniye şehidi için doldurdu sokaklara...

Çektikler o son videodaki gibi hatırlanacak uzman onbaşı Batuhan Tank