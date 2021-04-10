Bugün, milli mücadelenin sembol ismi Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatının 71. yıl dönümü... Yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında geçiren, 10 Nisan 1950'de vefat eden Türkiye'nin ikinci ve son mareşali Fevzi Çakmak'ın anısına özel olarak hazırladığımız portre haberimiz...

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