12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.11.2019

Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales kimdir? - 12.11.2019

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti. Peki Evo Morales kimdir? Morales neden ABD’nin hedefteydi? Morales’in zorla istifasının ardından ABD ile ilgili şu sözleri yeniden akıllara geldi. Morales, “Dünyada darbe olmayacak tek ülke ABD, çünkü orada ABD Büyükelçiliği yok” ifadelerini kullanmıştı.
Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales kimdir?
Bolivya’da istifaya zorlanan Evo Morales kimdir?
Türk sinemasının gülen yüzü
Türk sinemasının gülen yüzü
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın anısına
A Haber'den Nuri Pakdil anısına klip
A Haber'den Nuri Pakdil anısına klip
Şehit Muhammed Omar bebek anısına
Şehit Muhammed Omar bebek anısına
Boris Johnson kimdir?
Boris Johnson kimdir?
Cahit Zarifoğlu'nun 32. ölüm yıldönümü
Cahit Zarifoğlu'nun 32. ölüm yıldönümü
Portre - Can Bartu
Portre - Can Bartu
Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıldönümü
Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıldönümü
Başkan Erdoğan onları hiç yalnız bırakmadı
Başkan Erdoğan onları hiç yalnız bırakmadı
Aşık Veysel’in vefatının 46. yılı
Aşık Veysel’in vefatının 46. yılı
Portre - Yeni Zelanda'daki saldırının acı hikayeleri
Portre - Yeni Zelanda'daki saldırının acı hikayeleri
Daha Fazla Video Göster