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Alev kapanından son seferinde çıkamadı | Şehit Şahin Akdemir 7 yaşındaki kızını millet emanet etti

A Haber
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Giriş: 06.08.2021 00:30
Güncelleme:06.08.2021 00:38
Şahin, henüz 25 yaşındaydı... Marmaris'te yangın çıkınca hemen bölgeye giderek söndürme çalışanlarına katıldı, itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıdı. Motosikletiyle alev kapanından her seferinde çıkmayı başardı. Son bir kez daha denedi ancak bu sefer olmadı... Vatanı için canını feda eden Şahin, 7 yaşındaki kızını ise millet emanet etti. Yangın şehidi Şahin'in hayatdan kesitlerin anlatıldığı özel PORTRE haberimiz...

Vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlar arkalarında hiç unutulmayacak hikayeler bıraktı...

Şahin Akdemir henüz 25 yaşındaydı,hayatının baharındaydı...
Doğup büyüdüğü topraklarda orman yangını başlayınca hemen bölgeye giderek söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın rüzagarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü, evler, ormanlar alev topuna döndü.

Aevlerin sardığı bölgede söndürme çalışmasıyapan ekiplere su ve ayran getirilmesi gerekiyordu. İşte bu zorlu görevli şahin üstlendi.

Her defasında motosikletiyle alev kapananından çıkarak yoğun dumanın ortasında çalışanlara su ve ayran yetiştirdi.

Gün boyu çalışmalarını aralıksız sürdürdü... Son bir kez daha yanına aldığı su ve ayranlarla alevlerin arasına girdi ancak bu sefer çıkamadı.



Şahin 25 yaşında yeşil vatan için canını feda etti....

Evliydi Akdemir, dünyalar tatlısı bir kızı vardı. Şahin 7 yaşındaki biricik kızını da millete emanet etmişti artık...

Bayrak sevdalısı şahin akdemir 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşımıştı.

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