Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği bir dönemdi. O ateşten gömlek giydi ve tahta çıktı. Osmanlı'nın yıkılması için kirli oyunlar oynanıyordu. 33 yıl tahta kalan Abdülhamid Han bu süre boyunca Osmanlı Devleti'nde köklü reformlar gerçekleştirdi, büyük hizmetler yaptı. Abdülhamid Han'ın vefatının 103'üncü sene-i devriyesinde onu minnetle anıyoruz. İşte Abdülhamid Han'ın bilinmeyenlerinin anlatıldığı özel portre haberimiz...