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18.10.2019

A Haber'den Nuri Pakdil anısına... |Video - 18.10.2019

Türk edebiyatının önemli isimlerinden 'Kudüs şairi' yazar Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşında hayata veda eden ünlü yazar anısına A Haber ekibi tarafından duygu yüklü video klip hazırlandı. İşte merhum Pakdil anısına hazırladığımız özel portre haberimiz...

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır" sözlerinin sahibi, Türk edebiyatının "Kudüs Şairi" Nuri Pakdil, akıllara kazınan ve dillerden dökülen şiirlerinin yanı sıra deneme, oyun ve gezi notlarından oluşan birçok eser bırakarak Hakk'a yürüdü. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kudüs şairi Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesinin ardından, A Haber duygu yüklü bir klip hazırladı.

A Haber'in Nuri Pakdil anısına hazırladığı video klip sizlerle...

A Haber'den Nuri Pakdil anısına klip
A Haber'den Nuri Pakdil anısına klip
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