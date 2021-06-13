A HABER PORTRE | Cemil Meriç'in vefat yıl dönümü | Cemil Meriç kimdir?

Bugün düşünce hayatımızı derinden etkilemiş bir düşünür, Cemil Meriç'in vefat yıl dönümü. Peki, Cemil Meriç kimdir? İşte hayatını hakikate adamış bir düşünce işçisi olan Cemil Meriç'in portresi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 34'üncü yılında mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.