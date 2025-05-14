A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 13 Mayıs 2025 tarihli yayınında "Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırdı, Trump: Erdoğan'la görüştükten sonra karar aldım, Dünya bu kararı konuşuyor: Trump açıkladı, Trump'un kararı sonrası Suriye'de kutlama, Yaptırımların kalkması Netanyahu'ya mesaj mı?, Suriye'ye yaptırım kalkması yeni değiştirir?, Trump: Erdoğan'la görüştüm, Suriye'ye yaptırım yok, Suriye'ye hangi yaptırımlar vardı, neler kalktı?, Suudi Arabistan'da 1 trilyon dolarlık anlaşma, Selman'dan Trump'a özel eğlence, A Haber ekibi Kerkük'ten aktarıyor, Irak/Kerkük PKK'nın feshine nasıl bakıyor?, Riyad'da Trump'a "Mor Halı"lı karşılama" başlıkları ele alındı.