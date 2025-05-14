14 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları Trump: Erdoğan'la görüştüm, Suriye'ye yaptırım yok
Trump: Erdoğan’la görüştüm, Suriye’ye yaptırım yok

Trump: Erdoğan'la görüştüm, Suriye'ye yaptırım yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2025 01:41
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 13 Mayıs 2025 tarihli yayınında "Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırdı, Trump: Erdoğan'la görüştükten sonra karar aldım, Dünya bu kararı konuşuyor: Trump açıkladı, Trump'un kararı sonrası Suriye'de kutlama, Yaptırımların kalkması Netanyahu'ya mesaj mı?, Suriye'ye yaptırım kalkması yeni değiştirir?, Trump: Erdoğan'la görüştüm, Suriye'ye yaptırım yok, Suriye'ye hangi yaptırımlar vardı, neler kalktı?, Suudi Arabistan'da 1 trilyon dolarlık anlaşma, Selman'dan Trump'a özel eğlence, A Haber ekibi Kerkük'ten aktarıyor, Irak/Kerkük PKK'nın feshine nasıl bakıyor?, Riyad'da Trump'a "Mor Halı"lı karşılama" başlıkları ele alındı.
Trump: Erdoğan’la görüştüm, Suriye’ye yaptırım yok
Trump: Erdoğan’la görüştüm, Suriye’ye yaptırım yok
Trump: Erdoğan'la görüştüm, Suriye'ye yaptırım yok
Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi
Pakistan savaş uçakları Hint hava sahasına girdi
Meloni Erdoğan’a bizi koruyun mu dedi?
Meloni Erdoğan'a "bizi koruyun" mu dedi?
’Yaptırmayız’ muhalefeti çöktü Türkiye kazandı
'Yaptırmayız' muhalefeti çöktü Türkiye kazandı
KKTC’yi işgal planı mı yapılıyor?
KKTC'yi işgal planı mı yapılıyor?
Netanyahu makul olmayan ne istedi?
Netanyahu makul olmayan ne istedi?
CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?
CHP toplumsal çöküş mü planlıyor?
CHP’nin amacı ekonomik darbe mi?
CHP'nin amacı ekonomik darbe mi?
İmamoğlu’nun diploması iptal edildi
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
YPG-Suriye anlaştı, bundan sonra ne olur?
YPG-Suriye anlaştı, bundan sonra ne olur?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Altın fiyatları neden tepetaklak oldu?
Altın fiyatları neden tepetaklak oldu?
Daha Fazla Video Göster