Memleket Meselesi - TBMM’den İsveç’e “NATO Onayı” çıkacak mı?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 23 Ocak 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Irak’ta kritik temas: Ne oluyor? TBMM’den İsveç’e “NATO Onayı” çıkacak mı? İsveç NATO’ya üye olunca ne olacak? ABD Rusya’yı yeni bir savaşa mı çekiyor? Yeni savaş alanı İskandinavya-Kutuplar mı olacak? Putin Alaska’yı neden geri istiyor? Adım adım 3.dünya savaşı mı?” sorularına yanıt arandı.

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