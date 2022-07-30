Memleket Meselesi | Melih Gökçek Ankapark gerçeklerini anlattı

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 29 Temmuz 2022 tarihli yayınına Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek konuk oldu. Programda, Ankapark tartışmaları, Mansur Yavaş’ın Gökçek’i hedef alan iddiaları ve çok konuşulacak belgeler ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…