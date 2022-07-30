30 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi | Melih Gökçek Ankapark gerçeklerini anlattı
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 29 Temmuz 2022 tarihli yayınına Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek konuk oldu. Programda, Ankapark tartışmaları, Mansur Yavaş’ın Gökçek’i hedef alan iddiaları ve çok konuşulacak belgeler ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…